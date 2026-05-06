Trofeo Bonfiglio, Milano riabbraccia le stelle del futuro

Il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa è pronto a tornare al centro del tennis giovanile mondiale. Dal 16 al 24 maggio i campi in terra battuta di via Arimondi ospiteranno la 66ª edizione del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia juniores, tra gli appuntamenti under 18 più prestigiosi al mondo.
Considerato il torneo più importante dopo le quattro prove juniores del Grande Slam, il Bonfiglio continua a rappresentare una tappa fondamentale per i migliori talenti internazionali. Nel suo albo d’oro figurano leggende come Ivan Lendl, Goran Ivanišević, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, oltre a campionesse del calibro di Gabriela Sabatini, Belinda Bencic ed Elena Rybakina.
Per nove giorni Milano ospiterà alcuni dei migliori prospetti del panorama mondiale, con le fasi finali trasmesse in diretta su SuperTennis.
Tra le principali novità di quest’anno c’è il ridimensionamento dei tabelloni di singolare: sia il main draw sia le qualificazioni passeranno da 64 a 48 giocatori, con bye per le prime sedici teste di serie. Una scelta che punta ad alzare ulteriormente il livello tecnico e lo spettacolo sin dai primi turni.
Il torneo arriva a un passo dalla storica soglia delle 70 edizioni e si conferma sempre più centrale nel calendario internazionale, anche in vista del Roland Garros giovanile.
Grande attenzione anche per gli italiani. A un anno dal trionfo di Jacopo Vasamì, primo azzurro vincitore dopo tredici anni, il movimento tricolore sarà rappresentato nel tabellone principale da Raffaele Ciurnelli, Matteo Gribaldo e Simone Massellani.
A guidare il torneo maschile sarà il brasiliano Luis Guto Miguel, considerato da molti l’erede di João Fonseca. Con lui anche altri Top-10 junior come Jamie Mackenzie, Zangar Nurlanuly e Thilo Behrmann.
Nel femminile, riflettori puntati sulla ceca Jana Kovackova, appena quindicenne ma già vicina alle prime 500 del ranking WTA. Il Brasile sogna invece il primo titolo femminile grazie a Victoria Luiza Barros e Nauhany Leme Da Silva, entrambe già protagoniste nel circuito professionistico.
Il Trofeo Bonfiglio si prepara così a confermarsi una straordinaria vetrina del tennis che verrà, con tanti nomi destinati a diventare protagonisti del circuito mondiale nel prossimo futuro.