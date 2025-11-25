V-Team, salvezza centrata: il 5-1 contro Alghero vale la Serie A2 del 2026

Il V-Team resterà in Serie A2 anche nel 2026. La conferma è arrivata nel modo migliore: una convincente vittoria per 5-1 contro il Tc Alghero nel primo turno dei play-out, che ha chiuso nel migliore dei modi una stagione altalenante ma ricca di segnali positivi, soprattutto grazie al contributo costante dei giovani del vivaio.

Sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza, la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio ha imposto il proprio ritmo sin dai singolari, mettendo in cassaforte il risultato già dopo i primi tre punti. Il n. 493 Atp Pietro Fellin ha aperto il confronto battendo Juan Bautista Otegui per 6-4 6-0, seguito dal convincente successo di William Mirarchi su Luca Fasciani (6-3 6-1).

L’unico punto degli ospiti è arrivato grazie al francese Calvin Hemery, che nel derby transalpino ha superato Mathias Bourgue per 6-4 6-3. Ma il V-Team ha replicato immediatamente con Andrea Borroni, autore di una prova solida contro Michele Fois (6-3 6-3), riportando avanti con decisione la squadra brianzola.

Nei doppi è emersa ancora una volta la compattezza del gruppo: Bourgue/Fellin hanno conquistato il punto della certezza piegando Hemery/Serra per 6-1 6-4, mentre Borroni/Mirarchi hanno completato l’opera battendo Fois/Otegui al super tie-break (6-4 1-6 10/7).

“Siamo doppiamente soddisfatti – ha dichiarato il capitano Marco Baio – perché il Tc Alghero si è presentato per la prima volta al completo, schierando due giocatori con ranking Atp come Hemery e Otegui. Nonostante questo, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione e hanno meritato la salvezza. È stata una stagione difficile, ma siamo orgogliosi di aver dato tanto spazio ai nostri giovani. Disputare la Serie A per il sesto anno consecutivo è il coronamento di un sogno”.