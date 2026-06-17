Matteo Berrettini entra nel tabellone principale di Wimbledon 2026

Matteo Berrettini entra nel tabellone principale di Wimbledon. Il tennista romano approfitta del forfait di Lorenzo Musetti per accedere direttamente, senza dover giocare le qualificazioni, al main draw del terzo Slam della stagione. Reduce dai quarti di finale del Roland Garros, chiusi con il ritiro contro Matteo Arnaldi a causa di un problema all’anca, il 30enne capitolino – finalista ai Championships nel 2021 – partirà con l’obiettivo di migliorare il ko al primo turno del 2025 contro Majchrzak. Saranno così sette gli italiani in tabellone principale: Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.