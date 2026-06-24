Qualificazioni Wimbledon 2026: Pellegrino eliminato al secondo turno da Boyer

Si interrompe al secondo turno il cammino di Andrea Pellegrino (n.131 ATP) nelle qualificazioni di Wimbledon 2026. Il tennista pugliese, testa di serie numero 17 del seeding, perde in due set contro lo statunitense numero 193 del mondo Tristan Boyer. 6-2 6-1, in poco più di un’ora di gioco, il punteggio in favore del 25enne a stelle e strisce, più a suo agio sulle superfici veloci, che si giocherà l’accesso al tabellone principale con uno spagnolo: Pablo Llamas Ruiz (n.119 ATP), testa di serie numero 7, o Paul Martin Tiffon (n.219 ATP). Pellegrino ripartirà dai Challenger su terra battuta: il 29enne azzurro non è iscritto né al Challenger 75 di Brasov, né al 75 di Milano. Da valutare una possibile wild card last minute per ritrovare ritmo sul rosso.