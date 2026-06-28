Sinner e Rublev, allenamento tra sorrisi: il confronto sulle scivolate conquista i social (VIDEO)

Non solo intensità, ma anche tanto buon umore. Durante l’allenamento condiviso all’All England Club, Jannik Sinner e Andrey Rublev sono stati protagonisti di un simpatico siparietto che ha fatto sorridere gli appassionati.

Nel corso della sessione, i due si sono fermati a confrontarsi sulle diverse tecniche di scivolata sull’erba, mostrando con gesti e movimenti il proprio modo di affrontare gli spostamenti su una superficie tanto veloce quanto particolare. Tra imitazioni, spiegazioni e risate, il dialogo si è trasformato in un momento di grande leggerezza, testimoniando il rapporto di stima che lega i due.

Il video, rapidamente diventato virale sui social, mostra un Sinner rilassato e sorridente alla vigilia dell’inizio di Wimbledon. Un’immagine che conferma il clima positivo con cui il numero uno del mondo si avvicina alla difesa del titolo, senza rinunciare a confrontarsi con un collega anche sui dettagli più tecnici del gioco.