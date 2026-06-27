Wimbledon 2026, doppio maschile: Bolelli/Vavassori e Bellucci in tabellone

È stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile di Wimbledon 2026 ma le teste di serie numero 4 Simone Bolelli e Andrea Vavassori non hanno ricevuto regali dalla sorte: nel loro quarto di tabellone sono presenti i vincitori dell’Australian Open 2026 Harrison/Skupski e gli ex-campioni Slam (anche se con altri partner) Krajicek/Mektic. Chiude la spedizione azzurra di specialità Mattia Bellucci: il milanese è in gara insieme al 2004 statunitense Ethan Quinn, reduce dalla sua prima finale ATP al 250 di Mallorca.



Da notare la presenza di Alexander Bublik e Nick Kyrgios che promette spettacolo per almeno un match. I due sono stati però sorteggiati contro gli ex numeri 1 del mondo Arevalo/Pavic.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Heliovaara/Patten vs Atmane/Sanchez

Halys/Herbert vs Kiger/Trhac

Pavlasek/Rikl vs Giron/Tabilo

Hijikata/Polmans vs (16) Schnaitter/Wallner

(10) Arribage/Olivetti vs Luz/Matos

Frantzen/Haase vs Ho/Jebens

Bellucci/Quinn vs Romboli/Smith

Carreno Busta/Munar vs (8) Andreozzi/Guinard

(4) Bolelli/Vavassori vs (WC) Jones/Paris

De Jong/Royer vs Golubev/Nedovyesov

Duckworth/Kecmanovic vs Bonzi/Rinderknech

Melo/Molteni vs (14) Krajicek/Mektic

(12) Cash/Tracy vs Barrientos/Borges

Gonzalez/Gonzalez vs Cerundolo/Cerundolo

Paul/Seggerman vs Johnson/Zielinski

Etcheverry/Kestelboim vs (5) Harrison/Skupski

PARTE BASSA

(6) Arevalo/Pavic vs (WC) Bublik/Kyrgios

(WC) Stevenson/Willis vs Behar/Salisbury

Merida/Ugo Carabelli vs Bhambri/Venus

(WC) Evans/Searle vs (9) Nys/Roger-Vasselin

(15)Arends/Pel vs Griekspoor/Van de Zandschulp

Goransson/King vs Nouza Oberleitner

Moutet/Reymond vs (WC) Monday/Wendelken

Navone/Vallejo vs (3) Cash/Glasspool

(7) Krawietz/Puetz vs Bergs/Blockx

Burruchaga/Tirante vs Collignon/Prizmic

Buse/Trungelliti vs Fucsovics/Marozsan

Hidalgo/Vocel vs (11) Cabral/Miedler

(13)Doumbia/Reboul vs Kirkov/Stevens

Hanfmann/Struff vs Kopriva/Pieczonka

Balaji/Demoliner vs Gille/Verbeek

Galloway/Peers vs (2) Granollers/Zeballos