Wimbledon 2026, doppio maschile: Bolelli/Vavassori e Bellucci in tabellone

È stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile di Wimbledon 2026 ma le teste di serie numero 4 Simone Bolelli e Andrea Vavassori non hanno ricevuto regali dalla sorte: nel loro quarto di tabellone sono presenti i vincitori dell’Australian Open 2026 Harrison/Skupski e gli ex-campioni Slam (anche se con altri partner) Krajicek/Mektic. Chiude la spedizione azzurra di specialità Mattia Bellucci: il milanese è in gara insieme al 2004 statunitense Ethan Quinn, reduce dalla sua prima finale ATP al 250 di Mallorca.
Da notare la presenza di Alexander Bublik e Nick Kyrgios che promette spettacolo per almeno un match. I due sono stati però sorteggiati contro gli ex numeri 1 del mondo Arevalo/Pavic.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(1) Heliovaara/Patten vs Atmane/Sanchez
Halys/Herbert vs Kiger/Trhac
Pavlasek/Rikl vs Giron/Tabilo
Hijikata/Polmans vs (16) Schnaitter/Wallner
(10) Arribage/Olivetti vs Luz/Matos
Frantzen/Haase vs Ho/Jebens
Bellucci/Quinn vs Romboli/Smith
Carreno Busta/Munar vs (8) Andreozzi/Guinard
(4) Bolelli/Vavassori vs (WC) Jones/Paris
De Jong/Royer vs Golubev/Nedovyesov
Duckworth/Kecmanovic vs Bonzi/Rinderknech
Melo/Molteni vs (14) Krajicek/Mektic
(12) Cash/Tracy vs Barrientos/Borges
Gonzalez/Gonzalez vs Cerundolo/Cerundolo
Paul/Seggerman vs Johnson/Zielinski
Etcheverry/Kestelboim vs (5) Harrison/Skupski
PARTE BASSA
(6) Arevalo/Pavic vs (WC) Bublik/Kyrgios
(WC) Stevenson/Willis vs Behar/Salisbury
Merida/Ugo Carabelli vs Bhambri/Venus
(WC) Evans/Searle vs (9) Nys/Roger-Vasselin
(15)Arends/Pel vs Griekspoor/Van de Zandschulp
Goransson/King vs Nouza Oberleitner
Moutet/Reymond vs (WC) Monday/Wendelken
Navone/Vallejo vs (3) Cash/Glasspool
(7) Krawietz/Puetz vs Bergs/Blockx
Burruchaga/Tirante vs Collignon/Prizmic
Buse/Trungelliti vs Fucsovics/Marozsan
Hidalgo/Vocel vs (11) Cabral/Miedler
(13)Doumbia/Reboul vs Kirkov/Stevens
Hanfmann/Struff vs Kopriva/Pieczonka
Balaji/Demoliner vs Gille/Verbeek
Galloway/Peers vs (2) Granollers/Zeballos