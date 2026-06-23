Tsitsipas, la crisi continua: arriva a Wimbledon da numero 88 del mondo

Il momento difficile di Stefanos Tsitsipas sembra non avere fine. Il greco arriva a Wimbledon 2026 con una sola partita di preparazione sull’erba alle spalle, persa nettamente al primo turno dell’ATP 250 di Maiorca contro Ignacio Buse, giocatore ancora poco esperto sulla superficie.

La sconfitta contro il peruviano ha confermato un trend decisamente negativo: nelle ultime nove partite disputate sull’erba, Tsitsipas ha perso almeno un set in ben otto occasioni, un dato che fotografa alla perfezione le difficoltà di un giocatore che negli ultimi mesi e anni ha smarrito continuità e fiducia.

Scivolato fino alla posizione numero 88 del ranking mondiale, l’ex numero 3 ATP ha ora un disperato bisogno di punti per risalire la classifica e garantirsi nuovamente l’accesso diretto ai grandi tornei senza il rischio di dover passare dalle qualificazioni. Wimbledon può rappresentare l’occasione per invertire la rotta, ma il margine d’errore è sempre più ridotto.