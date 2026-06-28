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Wimbledon 2026: Berrettini si allena con Draper (VIDEO)

By Tommaso de Laurentiis
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Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto FITP

Matteo Berrettini si allena con Jack Draper all’All England Club di Londra in vista dell’esordio a Wimbledon. Il tabellone principale partirà lunedì 29 giugno, mentre sia il romano che il britannico esordiranno martedì 30 rispettivamente contro Stan Wawrinka e Taylor Fritz.

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