Wimbledon 2026: due partite di primo turno sospese per oscurità

Non termineranno nella giornata di lunedì 29 giugno i match di primo turno di Wimbledon 2026 tra Brandon Nakashima e Jack Pinnington Jones e quello tra Jesper de Jong e Rinky Hijikata. Le due partite – giocate su campi sprovvisti di luci e tetto – non saranno portate a termine a causa della sopraggiunta oscurità. Nakashima è in vantaggio 6-3 7-6 4-3 (servizio Pinnington Jones), mentre nel secondo match conduce Hijikata 6-7(4) 6-3 5-3 (servizio de Jong). Prosegue regolarmente la partita tra Novak Djokovic e Yibing Wu sul Centrale, dove è stato chiuso il tetto.