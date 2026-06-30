Wimbledon 2026, perché non è stata interrotta Berrettini-Wawrinka: il motivo

L’oscurità a Wimbledon ha costretto all’interruzione delle sfide Molcan-Altmaier, Cobolli-Navone e Tiafoe-Atmane che verranno concluse nella giornata di mercoledì 1 luglio. Due partite sono però ancora in corso sui campi dell’All England Club, ovvero quella tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka e quella tra Serena Williams e Maya Joint. Il motivo? Sia il Court 1, dove sta andando in scena la sfida del romano, che il Centre Court, dove è invece impegnata la 23 volte campionessa Slam, sono dotati di tetto e di luci che consentono il regolare svolgimento della partita almeno fino al coprifuoco, fissato per la mezzanotte italiana.