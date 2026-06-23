Wimbledon 2026, Roddick su Serena: “Wimbledon? Io avrei ricominciato dal parco pubblico” (VIDEO)

“Non giocare una partita per tanti tanti anni e pensare ‘Sarà a Wimbledon, posso farcela, sono abbastanza brava’ è indice di un livello di fiducia che io non ho avuto nemmeno per 12 secondi nella mia intera esistenza“. Andy Roddick, come di consueto, non ha deluso nel suo podcast Served commentando la scelta fatta da Serena Williams tornando a disputare un singolare proprio a Wimbledon 2026 e non in un contesto più semplice e mediaticamente meno esposto.

Il parco pubblico e Sabalenka

L’ex numero 1 maschile, con estrema autoironia, ha voluto sottolineare il coraggio e la fiducia in sé stessa necessaria per prendere una decisione del genere. Roddick, infatti ha scherzato così sull’atteso match di Serena a Wimbledon: “Io al suo posto avrei giocato sette Futures ripartendo dal parco pubblico di Branson, nel Missouri, sperando pure che nessuno mi vedesse“. Lo statunitense, proseguendo nella sua analisi, ha sottolineato un altro aspetto: “Giocando come wild card ha le stesse chances di chiunque altro di affrontare Sabalenka al primo turno e per Sabalenka non ci sarebbe alcun vantaggio se sfidasse Serena al primo turno”.

Seppur con la sua consueta ironia, Roddick ha evidenziato alcuni aspetti interessanti della questione Serena Williams a Wimbledon. Non rimane che attendere il sorteggio e poi il riscontro che daranno i celebri campi dell’All England Club. Chissà che l’incredibile dose di fiducia in sé stessa non dia ragione alla pluricampionessa Slam.