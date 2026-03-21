Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 21 marzo con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 21 marzo del Masters 1000 di Miami 2026. È il giorno dell’esordio di Jannik Sinner, che scenderà in campo non prima delle 18.00 con Damir Dzumhur. Prime partite anche per Alexander Zverev e Ben Shelton.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 17.00 – (5) Pegula vs Jones
ore 18.00 – Dzumhur vs (2) Sinner
a seguire – (WC) Sakamoto vs (9) Medvedev
non prima delle 00.00 – Parks vs (4) Gauff
non prima delle 01.30 – (WC) Damm vs (3) Zverev
GRANDSTAND
ore 16.00 – Majchrzak vs (20) Tien
non prima delle 18.30 – Ruse vs (15) Keys
a seguire – (6) Anisimova vs (Q) Starodubtseva
a seguire – (31) Eala vs Linette
non prima delle 00.00 – (8) Shelton vs Shevchenko/Arnaldi
BUTCH BUCHOLZ
ore 16.00 – (26) Fernandez vs Selekhmeteva
a seguire – (Q) Gibson vs (16) Osaka
a seguire – (Q) Zakharova vs (10) Mboko
a seguire – (Q) Walton vs (12) Mensik
a seguire – (19) Tiafoe vs Cazaux/(Q) Barrios Vera
COURT 1
ore 16.00 – (16) Davidovich Fokina vs Halys
a seguire – (7) Auger-Aliassime vs Fucsovics
a seguire – Michelsen vs (23) Norrie
a seguire – Diallo vs (31) Humbert
a seguire – (27) Nakashima vs Cilic
COURT 2
ore 16.00 – (18) Jovic vs Badosa
a seguire – (23) Zheng vs (WC) Stephens
a seguire – (8) Andreeva vs (32) Bouzkova
a seguire – Cirstea vs (21) Mertens
COURT 5
ore 16.00 – (LL) Vukic vs (Q) Jodar
a seguire – Atmane vs (26) Rinderknech
a seguire – (20) Shnaider vs (12) Bencic
a seguire – (13) Muchova vs Boulter
COURT 7
ore 16.00 – Bergs vs (29) Etcheverry
a seguire – (30) Moutet vs Machac
a seguire – (15) Rublev vs Tabilo
a seguire – (18) Cerundolo vs (LL) Tirante