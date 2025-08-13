Entry List Wta Guadalajara 2025: partecipanti ed italiane presenti

Alessio Vinciguerra
Elise Mertens - Foto Ray Giubilo
US OPEN 2024 Elise Mertens (BEL) Photo © Ray Giubilo

L’entry list del torneo Wta 500 di Guadalajara 2025, in programma dall’8 al 14 settembre su campi in cemento all’aperto. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Guadalajara.

ENTRY LIST WTA 500 GUADALAJARA 2025

ANCORA NON DISPONIBILE

