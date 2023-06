Sofia Kenin si presenta al Veneto Open in grande spolvero: domata la Zidansek

Il circuito mondiale della racchetta è pieno di grandi giocatrici, ma le campionesse Slam sono semplicemente fatte di un’altra pasta. Se n’è accorto anche il pubblico del Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est, che aveva grande curiosità per vedere in azione la statunitense Sofia Kenin e non è rimasto deluso. L’americana nata in Russia, vincitrice dell’Australian Open 2020, finalista al Roland Garros nello stesso anno e già numero 4 della classifica mondiale, si è presentata al WTA 125 del Tennis Club Gaiba con un successo contro la slovena Tamara Zidansek, sostanzialmente relegata al ruolo di comparsa. Sul Centrale è finita 6-4 6-2 in poco più di un’ora ma anche il punteggio del primo set mente, visto che la favorita è partita a razzo scappando subito sul 5-0, prima di subire il rientro dell’avversaria. Tuttavia, nel decimo game la Kenin ha tenuto il servizio senza correre rischi e nel secondo set ha allungato di prepotenza. “Sono contenta di come è andata – ha detto –: sono riuscita a utilizzare le condizioni di gioco a mio favore. Se può essere questa la settimana buona per tornare a vincere un titolo WTA? Me lo auguro di cuore”. Al secondo turno, per la statunitense, ci sarà la vincente di Wickmayer-Hon, una delle ben undici sfide di un martedì davvero intenso. A Gaiba si parte alle 11.30, su tre campi.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Olga Danilovic (Srb) b. Alessandra Teodosescu (Ita) 6-2 7-5, Yue Yuan (Chn) b. Na-Lae Han (Kor) 2-6 6-4 7-6, Su Jeong Jang (Kor) b. Camilla Rosatello (Ita) 6-3 6-4, Lisa Pigato (Ita) b. Ana Konjuh (Cro) 6-3 3-6 6-4, Sofia Kenin (Usa) b. Tamara Zidansek (Slo) 6-4 6-2.

