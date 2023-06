Città di Crema, impresa Massellani. Fuori il numero 1 Zagars

Nel tennis giovanile, è risaputo, le classifiche contano poco. Ma che il numero 1817 del ranking di Tennis Europe batta il numero 18 (per giunta di un anno più grande) è comunque una sorpresa che non capita di frequente. L’impresa di giornata, nel lunedì dedicato al primo turno del Trofeo Città di Crema Under 16, porta la firma del piemontese Simone Massellani, capace di dominare il lettone Arturs Zagars (testa di serie numero 1) con un netto 6-4 6-2. Simone, già in gara a Milano la scorsa settimana ma in quel caso eliminato al primo ostacolo del main draw, stavolta ha decisamente impressionato, dando seguito all’ottimo percorso compiuto nelle qualificazioni, dove aveva sconfitto gli altri azzurri Volpi e Ciniglia. Tesserato per il Club Piazzano Novara, Massellani è un classe 2008, dunque viaggia con un anno di anticipo rispetto ai migliori della categoria. Non poteva iniziare meglio dunque, per l’Italia, il main draw dell’edizione numero 17 del torneo ospitato dal Tc Crema, uno dei fiori all’occhiello della stagione giovanile italiana. Torneo che negli anni ha visto passare tanti futuri protagonisti del tennis mondiale. Per gli azzurri, il singolare maschile ha regalato subito belle soddisfazioni, non solo grazie a Massellani, ma pure grazie ad altri cinque ragazzi che hanno staccato il pass per il secondo turno: Ciaschetti, Cappellari, Pansecchi, Tognolini e Fiocchi, vincitori di altrettanti derby. Non ce l’ha fatta invece, pur giocando un ottimo match, la wild card Luigi Valletta, che ha dovuto lasciare strada al numero 4 Maksim Despotovic dopo un primo set ceduto per 8-6 al tie-break. Un fan di Novak Djokovic, il teen-ager serbo, come testimonia la foto in compagnia di Nole nel suo profilo di Tennis Europe.

Qualche sorpresa anche tra le ragazze. Su tutte, il successo nel derby tricolore di Azzurra Cremonini (Sporting Club Sassuolo), a segno in due set veloci sulla quarta favorita del seeding Giulia Di Concetto. Per la vincitrice ci sarà al prossimo turno la portoghese Madalena Matias, una delle due lusitane che hanno esordito positivamente sui campi di via del Fante. La seconda è la numero 5 del tabellone, Madalena Santos, autrice dell’eliminazione di Giulia Giorgi e attesa dall’altra italiana Diana Rolli. Bene la giapponese Ran Wakana (classe 2010), reduce dalla finale nell’Under 14 di Milano, e a segno sulla wild card Sara Aber. Martedì si comincia alle ore 9 e si completa il quadro dei match di primo turno, su quattro campi. Dalle 17 il clou, con il match che vedrà impegnato il numero 2 del tabellone maschile, il portoghese Joao Morgado, opposto all’azzurro Alessandro Maina. A seguire, la sfida femminile tra la brasiliana Pietra Rivoli e l’italiana Anna Pierini. L’ingresso ai campi di via del Fante è gratuito per tutta la settimana.

RISULTATI

Singolare maschile, 1° turno main draw: Massellani (Ita) b. Zagars (Lat) 6-4 6-2, Ciaschetti (Ita) b. De Sanctis (Ita) 6-2 6-3, Cappellari (Ita) b. Cecchetti (Ita) 6-3 6-0, Pansecchi (Ita) b. Brianza (Ita) 6-1 6-1, Duarte (Por) b. De Cesaris (Ita) 6-3 7-6, Tognolini (Ita) b. De Vizia (Ita) 6-2 6-3, Fiocchi (Ita) b. Dresseno (Ita) 3-6 7-5 6-3, Despotovic (Srb) b. Valletta (Ita) 7-6 6-3.

Singolare femminile, 1° turno main draw: Wakana (Jpn) b. Aber (Ita) 6-4 7-6, Rolli (Ita) b. Sisca (Ita) 6-1 6-2, Santos (Por) b. Giorgi (Ita) 6-2 6-2, Baneva (Ita) b. Sacagiu (Mda) 7-5 3-6 6-1, Nishiwaki (Jpn) b. Sparnacci (Ita) 6-2 6-0, Matias (Por) b. Giorgetti (Ita) 4-6 6-1 6-3, Velasco (Bol) b. Medina (Ita) 7-5 6-1, Cremonini (Ita) b. Di Concetto (Ita) 6-1 6-2.

