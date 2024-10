Tc Crema beffato al fotofinish: la quarta giornata di Serie A1 premia il Tennis Club Sinalunga

Da 3-0 a 3-3 nella gara d’andata, da 2-0 a 2-4 in quella di ritorno. La sfida contro il Tennis Club Sinalunga si conferma stregata per la formazione del Tennis Club Crema, che a tre settimane dalla delusione casalinga ne deve incassare una ancora più dolorosa. Perché a Crema era arrivato almeno un punto, mentre nella trasferta in provincia di Siena è giunta la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie A1, al termine di una domenica iniziata col piede giusto ma poi virata a favore dei toscani, di nuovo a segno in entrambi i doppi. Come accennato, erano stati i ragazzi di capitan Armando Zanotti a partire meglio, grazie alla quarta vittoria in altrettanti singolari del nuovo acquisto Riccardo Bonadio (6-1 6-3 contro Marcello Serafini) e al bel successo di Andrea Arnaboldi, capace di rimontare nel secondo set contro Fabio De Michele e chiudere 6-3 7-6, portando gli ospiti sul 2-0. Ma per il Tc Crema le soddisfazioni di giornata sono finite lì: prima Matteo Gigante ha confermato il successo dell’andata ai danni di Samuel Vincent Ruggeri, imponendosi per 6-4 6-2 e accorciando le distanze, e poi il giovane Andrea De Marchi ha firmato il punto del 2-2 battendo Lorenzo Bresciani, sempre a segno nelle prime tre giornate ma stavolta sconfitto per 6-3 6-3.

Dopo la pausa è stata la volta dei doppi: la coppia cremasca composta dallo stesso Bresciani e dallo specialista olandese Robin Haase (numero 67 del ranking mondiale di doppio) non è riuscita a tenere testa al duo Serafini/De Michele, cedendo per 6-3 6-2 in meno di un’ora, mentre Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi si sono arresi di nuovo a Luca Vanni e Matteo Gigante. È finita ancora una volta 11-9 al long tie-break decisivo, col binomio lombardo che recrimina per aver mancato un vantaggio di 8-5 (costruito rimontando da 2-4) e pure un match-point sul 9-8. Da quel momento, i rivali hanno vinto tre punti di fila e siglato il definitivo 4-2, pesantissimo anche in ottica classifica. Perché i toscani salgono a quota 7 punti come il Tc Crema, ma si prendono il primo posto in virtù di un maggior numero di incontri vinti: 15 a 14. Tuttavia, a due giornate dalla fine della fase a gironi la corsa per la vetta (che vale l’accesso alle semifinali scudetto) è ancora apertissima. Il Tc Crema tornerà in campo domenica 3 novembre, in casa contro i trentini dell’Ata Battisti, sconfitti nella gara d’andata e appena scivolati all’ultimo posto in virtù del k.o. per 5-1 contro il Ct Vela Messina. “Siamo amareggiati soprattutto per il doppio perso per un soffio – il commento di capitan Zanotti –, con un pizzico di sfortuna sul match-point a favore. C’è un po’ di dispiacere, ma non è il momento di abbattersi: guardiamo con fiducia alle prossime due sfide, con l’obiettivo di vincerle entrambe e giocarci fino in fondo le chance di semifinale”.

RISULTATI

Quarta giornata Girone 2

Tennis Club Sinalunga b. Tennis Club Crema 4-2

Riccardo Bonadio (C) b. Marcello Serafini (S) 6-1 6-3, Andrea Arnaboldi (C) b. Fabio De Michele (S) 6-3 7-6, Matteo Gigante (S) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 6-4 6-2, Andrea De Marchi (S) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-3 6-3, Serafini/De Michele (S) b. Bresciani/Haase (C) 6-3 6-2, Vanni/Gigante (S) b. Arnaboldi/Vincent Ruggeri (C) 6-4 2-6 11/9.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Sinalunga, 7 punti (15-9)

2. Tennis Club Crema, 7 punti (14-10)

3. Ct Vela Messina, 6 punti (11-13)

4. Ata Battisti Trentino, 3 punti (8-16)

Leggi anche: