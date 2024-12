A Torino per il quarto scudetto: Tennis Club Crema pronto per la finale di Serie A1

Sono passati 37 anni dall’ultimo scudetto di Serie A del Tennis Club Crema: era il 1987, quando grazie a Paolo Canè, Ugo Colombini e Simone Colombo il circolo lombardo si laureò campione d’Italia per il terzo anno consecutivo. Domenica al Circolo della Stampa Sporting di Torino, al termine di un lungo inseguimento fatto anche di quattro semifinali nelle scorse undici edizioni, i cremaschi avranno la chance di puntare al poker nella sfida contro gli altoatesini del Tc Rungg Südtirol. Un’occasione meritata in una stagione da incorniciare, iniziata col primo posto nel Girone 2 (che annoverava vincitrice e finalista della scorsa edizione) e proseguita con l’impresa nella semifinale di ritorno contro il Tennis Club Santa Margherita Ligure, che fino a lì aveva vinto 7 match su 7. “Questa finale – dice il presidente Stefano Agostino – è frutto di costanza, continua ricerca del miglioramento e capacità di farsi trovare pronti. Lo scorso anno ci eravamo andati vicinissimi (stop in semifinale dopo la vittoria nella gara d’andata, ndr) e stavolta ce l’abbiamo fatta, malgrado un percorso ricchissimo di ostacoli. Siamo già di fronte a un risultato di enorme valore”. Ma, naturalmente, il sogno è migliorarlo ancora e prendersi il tricolore. “Affrontiamo una squadra temibile: se sono arrivati in fondo è perché stanno attraversando un buon momento di forma. Ma abbiamo grande consapevolezza del nostro valore, ancora di più dopo l’impresa di domenica”.

Come detto, a contendere lo scudetto al Tc Crema ci sarà il Tc Rungg Südtirol di Appiano sulla Strada del Vino, alle porte di Bolzano, a segno in semifinale contro il Park Tc di Genova. Si tratta di una formazione affiatata che ha saputo combinare la sua natura altoatesina con innesti di qualità. Per il ruolo di numero uno del team potranno contare sull’argentino Santiago Rodriguez Taverna o sul belga Michael Geerts (da regolamento della Serie A1 può scendere in campo un solo straniero per ciascun incontro intersociale), ai quali si aggiungono Federico Gaio, il doppista Marco Bortolotti e gli elementi del vivaio: Alexander Weis, Maximilian Figl, Horst Rieder, Nicolò Toffanin e Sebastian Brzezinski. Il team cremasco sarà nel capoluogo piemontese già da venerdì mattina, per prendere confidenza coi campi in Greenset dell’impianto e prepararsi a dovere per la finale. Domenica, invece, da Crema arriveranno a Torino tantissimi tifosi, da sempre uno dei valori aggiunti della squadra. “Fare una previsione – chiude il presidente Agostino – è difficile, perché in un incontro di Serie A1 entrano in gioco vari fattori. Proveremo a prepararci al meglio e siamo pronti a lottare fino all’ultima palla”. La finale, presentata giovedì mattina con la conferenza stampa al Circolo della Stampa Sporting, scatta domenica alle 10: prima i singolari fra i numeri 3 e 4 delle formazioni, in contemporanea su due campi, poi si proseguirà su uno solo con gli altri due singolari e gli eventuali doppi. Diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, 212 di Sky).

IL PROGRAMMA DELLA FINALE SCUDETTO

Domenica 8 dicembre, ore 10:

– Singolare n. 3 e Singolare n. 4 in contemporanea su due campi

– Singolare n. 2 (al termine del singolare disputato sul campo principale)

– Singolare n.1 (al termine del singolare n.2)

– Eventuali doppi a seguire, su un unico campo (al termine del singolare n.1)

Diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terreste, 212 di Sky), livescore su www.fitp.it.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 257 Atp), Nicholas David Ionel (Rou, 327 Atp), Luka Mikrut (Cro, 382 Atp), Riccardo Bonadio (Ita, 479 Atp), Leonardo Cattaneo (Ita, 1862 Atp), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.2), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.3).

LA FORMAZIONE AVVERSARIA: Tc Rungg Südtirol

Santiago Rodriguez Taverna (Arg, 278 Atp), Michael Geerts (Bel, 300 Atp), Alexander Weis (Ita, 432 Atp), Federico Gaio (Ita, 613 Atp), Maximilian Figl (Ita, 1.569 Atp), Nicolò Toffanin (Ita, 1.744 Atp), Horst Rieder (Ita, 2.4), Marco Bortolotti (Ita, 108 Atp doppio), Sebastian Brzezinski (Ita, 2.7).

