Un altro successo per il Tc Crema in Serie C: 3-1 al Selva Alta e primo posto nel girone

Chiedere un rendimento migliore di questo era difficile. Perché nelle prime tre sfide del Campionato femminile di Serie C le ragazze del Tennis Club Crema hanno raccolto due vittorie e un pareggio, e alla vigilia dell’ultima giornata si trovano appaiate alla Scuola Tennis Gigi (Nembro) al comando della classifica del girone 3. Dopo il successo di sette giorni prima sui campi di casa, la formazione capitanata da Daniela Russino ha fatto il bis nella trasferta a Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta, che proprio col Tc Crema condivide lo scettro di unici due club della Lombardia a vantare una formazione in Serie A1 (maschile). Il duello nel pavese è finito 3-1 per le cremasche, grazie alle vittorie di Giulia Finocchiaro e Martina Tognon. Prima le due hanno conquistato i rispettivi match di singolare, contro Sarah Toscano (6-1 6-1) e Angel Sofia Parisi (4-6 6-1 6-0), e poi hanno fatto squadra per vincere anche il doppio contro le stesse due avversarie, battute di nuovo per 6-2 6-3. In mezzo, l’ininfluente sconfitta di Alessandra Tamirsi, rimontata da Eleonora Ivaldi. Come accennato, in virtù dei cinque punti raccolti in quattro giornate (turno di riposo compreso), la formazione cremasca si trova al comando della classifica a pari merito con le bergamasche di Nembro. Seguono, a quota 4, le altre bergamasche della BiteTennis di Arcene, avversarie del Tc Crema nella quinta e ultima giornata, domenica 14 maggio sui campi di via del Fante. La matematica dice che per accedere alla seconda fase (riservata alle prime due del girone) basterà un pareggio.

SERIE C FEMMINILE – Quarta giornata girone 3

Sporting Club Selva Alta (Vigevano) – Tennis Club Crema 1-3

Giulia Finocchiaro (C) b. Sarah Toscano (P) 6-1 6-1, Martina Tognon (C) b. Angel Sofia Parisi (P) 4-6 6-1 6-0, Eleonora Ivaldi (P) b. Alessandra Tamirsi (C) 5-7 6-2 6-0, Finocchiaro/Tognon (C) b. Toscano/Parisi (P) 6-2 6-3.

