Il Forza e Costanza vince ancora in Serie C: 4-2 casalingo contro il Ct Parabiago

A due settimane dal rotondo successo per 6-0 nella trasferta ad Agrate, e dopo aver osservato il turno di riposo, la formazione maschile del Tennis Forza e Costanza 1911 ha ottenuto domenica la seconda vittoria stagionale in Serie C, preziosissima per rimanere in corsa per l’accesso alla seconda fase del campionato. Impegnati nella quarta giornata sui campi della sede del Castello, contro i milanesi del Circolo Tennis Parabiago, i ragazzi di capitan Marco Guerini hanno avuto la meglio con un 4-2 tutt’altro che scontato, a maggior ragione dopo il 2-2 dei singolari, figlio delle vittorie di Matteo Santi e Gabriele Lorini, e delle sconfitte di Ludovico Manessi e Filippo Torazzi. Dopo la pausa, dunque, l’unico modo per aggiudicarsi la sfida era vincere entrambi i doppi e così i bresciani hanno fatto. A firmare il successo il duo Santi/Manessi (6-4 6-2 a Bogni/Baldoni) e Lorini in coppia con Leonardo Bezzi: 6-4 6-1 a Ceruti/Panaro. Come accennato, si tratta di una vittoria importante in ottica play-off, perché permette al Tennis Forza e Costanza 1911 (terzo in classifica con 4 punti) di rimanere a un soffio dalla vetta del girone 5, occupata da Oltrepò Tennis Academy e Canottieri Baldesio, entrambe a quota 5 punti. Vuol dire che per determinare le due qualificate per il tabellone regionale a eliminazione diretta sarà decisiva la quinta e ultima giornata di domenica 14 maggio, quando i bresciani faranno visita alla Canottieri Baldesio. Un successo sui campi di Cremona garantirebbe l’accesso alla seconda fase.

SERIE C – Quarta giornata girone 5

Tennis Forza e Costanza 1911 b. Circolo Tennis Parabiago 4-2

Alessandro Panaro (P) b. Ludovico Manessi (F) 6-4 6-0, Matteo Santi (F) b. Luca Russo (P) 4-6 6-2 6-2, Andrea Bogni (P) b. Filippo Torazzi (F) 6-4 3-6 6-4, Gabriele Lorini (F) b. Lorenzo Baldoni (P) 6-4 6-2, Bezzi/Lorini (F) b. Ceruti/Panaro (P) 6-4 6-1, Santi/Manessi (F) b. Bogni/Baldoni (P) 6-4 6-2.

