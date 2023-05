Il Sardegna Open prepara un super martedì: due derby e il debutto di Schwartzman e Kokkinakis

Gli spalti del Centrale quasi pieni al lunedì per gli incontri del primo turno delle qualificazioni, peraltro in una giornata molto sentita a Cagliari per la Festa di Sant’Efisio, la dicono lunga sulla voglia di tennis degli appassionati accorsi al Sardegna Open, evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175. L’appuntamento del Tennis Club Cagliari proverà ad alimentare questa passione in un martedì ricco di sfide interessanti e nomi prestigiosi: sulla terra battuta del circolo di Monte Urpinu è il giorno del via al tabellone principale e ci sarà spettacolo sin dalla mattinata, quando alle 11 – sul Centrale – si giocherà il derby azzurro fra il serve&volley di Andrea Vavassori (reduce dal successo contro Andy Murray a Madrid) e il pressing mancino di Giulio Zeppieri. A seguire, spazio al duello ad alte velocità fra Nikoloz Basilashvili e Thanasi Kokkinakis, australiano capace in carriera di battere Roger Federer, ma ancora alla ricerca della ricetta in grado di permettergli di esprimere appieno un potenziale enorme. Non prima delle 15.30 l’altro derby azzurro del primo turno, fra il numero 7 del seeding Marco Cecchinato (unico italiano compreso fra le teste di serie) e Francesco Passaro, mentre il match clou di giornata aprirà la prima sessione serale del torneo, che fino a venerdì proporrà un singolare e un doppio a partire dalle 19.30. In campo l’estroso Mattia Bellucci, uno dei giovani talenti del tennis italiano, e l’argentino Diego Schwartzman, ex numero 8 del mondo: uno che solamente tre anni fa arrivava in semifinale al Roland Garros e giocava le Atp Finals.

Martedì anche il turno finale delle qualificazioni, con 4 incontri dalle 10, divisi fra Campo 2 e Campo 14. Anche fra i match decisivi per l’accesso al main draw ci saranno due sfide tutte italiane: la prima fra Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia (nel pomeriggio capace di rimontare da 0-5 nel secondo set contro Federico Bondioli), la seconda fra Gianluca Mager e Salvatore Caruso. Nel primo incontro di lunedì, Caruso ha superato per 6-2 6-3 il sardo Alberto Sanna, 18enne del vivaio del Tc Cagliari che malgrado il peso del palcoscenico e un avversario con trascorsi fra i top-100 ha fatto un’ottima figura, tenendo testa al siciliano anche più di quanto dica il punteggio. “Non mi aspettavo – ha detto Sanna – di trovare così tanti spettatori, perciò all’inizio ho accusato un po’ di tensione. Ma non appena mi sono sciolto è andata meglio, sono felice di come ho giocato. È stato un buon match, equilibrato: mi serve per capire dove devo ancora migliorare per arrivare a questi livelli”. Ad arricchire un’esperienza già di per sé utile, gli autografi all’uscita dal campo e le foto col pubblico, come succede alle star. “Una sensazione strana – ha chiuso Sanna – ma che fa tanto piacere”. Fra gli italiani a caccia della qualificazione anche Alessandro Giannessi, che martedì sfida l’austriaco Erler. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Salvatore Caruso (Ita) b. Alberto Sanna (Ita) 6-2 6-3, Alexander Erler (Aut) b. Aleksandr Nedovyesov (Kaz) 6-3 3-6 7-5, Gianluca Mager (Ita) b. Luca Castagnola (Ita) 6-4 4-6 6-4, Nicolas Barrientos (Col) b. Lucas Miedler (Aut) 6-2 6-1, Stefano Travaglia (Ita) b. Federico Bondioli (Ita) 6-0 7-6.

IL SARDEGNA OPEN DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al Sardegna Open sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/sardegna-open/?affiliate=LLG), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP.

IL SARDEGNA OPEN IN TV – Gli incontri del Sardegna Open saranno trasmessi in diretta sul canale della FITP, SuperTennis Tv. Il torneo diventerà il primo evento a inaugurare l’utilizzo da parte del canale della tecnologia HbbTV: una funzione, presente sulle Smart TV di recente fabbricazione (e connesse a internet), che al 64 del digitale terrestre permette agli appassionati la visione di canali supplementari “paralleli” a quello principale. Inoltre, le dirette degli incontri saranno disponibili anche sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

