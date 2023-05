Film e serie tv sul tennis: ecco i titoli da non perdere

Cinema e sport rappresentano sempre di più un binomio inscindibile che nella maggior parte dei casi ha offerto al mondo di questa arte numerose perle. Non poteva essere altrimenti per il tennis, uno degli sport più seguiti dagli appassionati, che offre tantissimi record fra storie e leggende dei più grandi protagonisti. Dal dietro le quinte dei campioni ai match più emozionanti sul campo, fino a sfidare il rischio nei pronostici sul tennis, ci sono film, serie tv e docufilm che offrono un ampio palinsesto: ecco i titoli da non perdere.

Breakpoint

Iniziamo con una docu-serie che offre uno storytelling accurato di una vasta gamma di campioni, protagoniste della classifica WTA e veri e propri imperatori del ranking ATP. Dal tennista ribelle Nick Kyrgios fino al re della classifica ATP Djokovic, passando per le nuove promesse come Taylor Fritz, Auger-Aliassime e Paula Badosa, un prodotto del 2023 appena uscito che sta già riscuotendo un enorme successo.

Il Quinto Set

Pellicola entusiasmante uscita nel 2021 che racconta la storia di un tennista a fine carriera, sulla soglia dei 40 anni, con i suoi acciacchi e problemi a mantenere la costanza nelle performance, ma che accetta la sfida di partecipare al suo ultimo Roland Garros per dimostrare a tutti il suo valore. Una sfida contro tutti e tutto ma soprattutto contro i propri limiti, per una pellicola da non perdere con Ana Girardot, Alex Lutz e Kristin Scott Thomas.

Una famiglia Vincente – King Richard

Pellicola del 2021 con un attore d’eccezione, meglio ancora, eccezionale: Will Smith nei panni del padre di Serena e Venus Williams. La qualità dell’interpretazione del “Fresh Prince” raggiunge un magistrale livello di recitazione, che gli è valso l’Oscar, in una storia entusiasmante sulle due tenniste più forti della categoria WTA. La trama narra tutte le vicende di queste due campionesse, donne e sorelle, che hanno riscritto tutti i record del tennis femminile e non solo.

Borg McEnroe

Questo è uno dei testa a testa più entusiasmanti di sempre, che narra di 14 scontri fra questi due tennisti e di uno score di 7 a 7, terminato in perfetta parità. Film del 2017 che racconta in campo e fuori due personalità antitetiche: la freddezza di Borg contro il calore impulsivo di McEnroe. Questo film ha segnato non solo l’era del cinema ma anche quella del tennis, mettendo in risalto due assi di questo sport.

La battaglia dei sessi

Emma Stone e Steve Carrell interpretano rispettivamente Billie Jean King e Bobby Riggs, protagonisti di una battaglia epica che ha segnato la storia del tennis. La sfida è stata davvero una “battaglia fra i sessi”, perché la King era una ferma sostenitrice della parità fra uomo e donna, mentre Bobby aveva una concezione del mondo opposta, messa in evidenza da un copione fedele a quanto avvenne nella realtà. Una pellicola ancora attuale sulla battaglia per la parità dei sessi, anche se è ambientata circa cinquanta anni fa.

