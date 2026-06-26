WTA 250 Eastbourne 2026: ritiro per Marcinko contro Keys, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Petra Marcinko nel corso della sfida con Madison Keys, valida per la semifinale del WTA 250 di Eastbourne 2026. La tennista croata, al termine di un colloquio con il fisioterapista, ha deciso di gettare la spugna dopo aver perso nettamente il primo set per 6-1 in poco meno di mezz’ora di gioco.

RITIRO MARCINKO, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Marcinko perdente, Keys vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.