WTA 500 Berlino 2026: Badosa che colpo, rimonta Gauff e vola ai quarti un anno dopo

Paula Badosa batte un colpo, e che colpo, al WTA 500 di Berlino 2026 eliminando in rimonta Coco Gauff e accedendo così ai quarti di finale. La spagnola vince 1-6 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti. Per la tennista classe ’97 si tratta del ritorno in un quarto di finale WTA – escludendo il circuito WTA 125 – quasi un anno dopo: il 20 giugno 2025 si ritirò ad inizio secondo set contro Xinyu Wang proprio a Berlino. Dopo una prima metà di 2026 difficile, in cui Badosa ha vissuto momenti di nervosismo e smarrito la via della vittoria per due mesi tra aprile e giugno, è un segnale davvero incoraggiante per lei. Al contrario, per Gauff la prestazione non lascia sensazioni positive: la statunitense nel terzo parziale esce completamente dal match e subisce Badosa che la surclassa strappandole il servizio per ben due volte.