ATP 250 Stoccarda 2026: Fritz-Landaluce rinviata per pioggia

È stata rinviata alla giornata di giovedì 11 giugno la sfida tra il numero 2 del seeding Taylor Fritz e Martin Landaluce. Il match, in programma mercoledì 10 giugno alle ore 14.00, è stato dapprima posticipato per maltempo e poi definitivamente aggiornato a nuova data per impraticabilità del campo dopo il piovoso e uggioso pomeriggio che si è abbattuto città tedesca.

Il campione in carica statunitense, chiamato a difendere il titolo conquistato nella passata edizione contro Alexander Zverev, ha quindi visto rimandare la gara inaugurale del suo swing su erba, la prima in preparazione a Wimbledon 2026. Per Landaluce percorso nel torneo teutonico iniziato già con la vittoria al primo turno in tre set contro il transalpino Pierre-Hugues Herbert.