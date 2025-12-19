Henman avverte su Djokovic: “Per vincere uno Slam conta che qualcun altro batta Sinner e Alcaraz”

Non ci è andato per il sottile Tim Henman. Intervenuto a “The Tennis“, l’ex tennista britannico ha sentenziato come le possibilità per Novak Djokovic di arrivare in finale e vincere nuovamente uno Slam risiedano maggiormente nelle capacità degli altri che nelle sue.

I pareri sulle chance del serbo di essere competitivo nei tornei più importanti sono spesso discordanti, tuttavia l’ex numero 4 del mondo sembra non aver alcun dubbio a riguardo: “Penso stia contando sul fatto che qualcun altro batta Alcaraz o Sinner”.

L’importanza della classifica

Può spesso capitare che il ranking ATP faccia la differenza nel percorso dei tennisti nei grandi eventi e secondo Henman sarà proprio il posizionamento di Djokovic a determinare quanto riuscirà a progredire nelle competizioni:” Sarà interessante vedere cosa succederà con la sua classifica per la sua posizione di testa di serie: se dovrà affrontare presto uno tra lo spagnolo e l’italiano o se sarà protetto e li affronterà in semifinale”.

L’età avanza e non può essere considerato un dettaglio di poco conto, a maggior ragione dopo i problemi fisici delle ultime stagioni: “Penso che conti soprattutto l’aspetto fisico, il recupero, che non diventa più facile con l’età. Ciò che è spaventoso è che gli altri due stanno progredendo e hanno quattordici anni di meno”.

Una previsione sull’Australian Open

In particolare, Henman si esprime sul prossimo appuntamento di grande rilevanza, l’Australian Open. Più che di frequente terreno di conquista per il 24 volte campione Slam, Melbourne si prospetta come una lunga e tortuosa montagna da scalare: “Sono abbastanza fiducioso che, a meno di imprevisti, Alcaraz e Sinner saranno in finale”.