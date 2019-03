Sono due i Challenger in programma nel calendario maschile nella settimana del 18-24 marzo 2019.

Sul cemento indoor di Lille (montepremi di 46.600 euro) sono tre gli azzurri al via. Oltre a Stefano Travaglia, già al secondo turno in virtù della testa di serie numero 6, ci saranno in azione Riccardo Bonadio (in tabellone grazie a uno dei posti riservati ai migliori del nuovo ranking Itf) e Matteo Viola, di ritorno in Europa dopo la bella semifinale raggiunta a Drummondville, in Canada.

In Cina si gioca sul cemento outdoor a Zhangjiagang (montepremi di 54.160 dollari) e ai nastri di partenza ci saranno due italiani, entrambi tra le teste di serie e quindi già al secondo turno dopo il bye. Lorenzo Giustino, numero 6 del seeding, torna in campo dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Shenzhen contro Schnur (primo favorito del tabellone anche questa settimana). Al via anche Stefano Napolitano, testa di serie numero 13, reduce dalla finale persa nello stesso torneo solamente al terzo contro l’ex top-10 Marcos Baghdatis.

Gli italiani nei Challenger (18-24 marzo)

Stefano Travaglia, Matteo Viola, Riccardo Bonadio: Challenger Lille

Lorenzo Giustino, Stefano Napolitano: Challenger Zhangjiagang

© riproduzione riservata