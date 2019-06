Challenger Prostejov 2019, Arevalo estromette Dalla Valle

Sconfitta per Enrico Dalla Valle che, nel Challenger di Prostejov 2019, cede contro il salvadoregno Marcelo Arevalo con il punteggio di 7-6 [5] / 6-2 in 1h e 39 minuti di gioco. Il tennista azzurro gioca il primo set alla pari con il più esperto avversario, cedendo nel momento cruciale del set, per poi essere surclassato nel secondo e ultimo set.

PRIMO SET: Avvio complicato per Dalla Valle che fatica nelle prime battute a tenere lo scambio contro l’avversario salvadoregno, partito con maggior decisione. Arevalo approfitta delle incertezze iniziali del tennista romagnolo e nel 2° gioco trova il break con un agevole passante, andando a punire la seconda discesa a rete del gioco del 21 enne azzurro dopo un attacco non particolarmente incisivo. Dalla Valle entra piano piano in partita e conquista un meritato break nel 3° gioco, giocando con intelligenza e con buona profondità tutti i suoi colpi, per poi portarsi con l’aiuto del servizio sul 2-2. Nel 9° gioco, sul punteggio di 4-4, è il giocatore italiano ad avere la possibilità per il break ma sul 30-40 la prima esterna di Arevalo toglie dai guai il tennista salvadoregno, bravo poi a portarsi a casa un game al servizio complicato. L’equilibrio visto in campo rispecchia quello nel punteggio ed allora il primo set si decide al tie break. Dalla Valle inizia col piede sbagliato andando sotto 0-2 ma poi è bravo a rimettersi in corsa per il set aggiudicandosi i due punti successivi. Sul punteggio di 5-5 Dalla Valle paga una pesante indecisione, scendendo a rete in maniera non troppo convinta e mandano a rete una non semplice volèebassa, indirizzando il set dalla parte di Arevalo che chiude per 7 punti a 5. 7-6 AREVALO

SECONDO SET: Arevalo spinge cercando di mettere in cassaforte il match. Dalla Valle fatica e nel 3° gioco concede il break, sbagliando in lunghezza con il dritto. Il tennista azzurro prova rientrare nel match ma Arevalo è bravo a concedere poco e ad amministrare il vantaggio conquistatosi in precedenza. Il tennista salvadoregno prende il controllo degli scambi, conducendo l’incontro con facilità. Nel 7° gioco Dalla Valle sbaglia nuovamente in lunghezza, messo in difficoltà dalla profondità dei colpi di Arevalo. Il tennista di El Salvador si presenta nell’8° gioco al servizio sul punteggio di 5-2 in suo favore e chiude la pratica, trovando una meritata vittoria. 6-2 AREVALO

