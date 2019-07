Challenger Winnipeg 2019, il montepremi e il prize money

46.600 euro in palio nel Challenger Winnipeg 2019, torneo in programma dall’8 al 14 luglio in Canada su cemento outdoor.

Nell’entry list del Winnipeg National Bank Challenger l’unico azzurro presente è Andrea Vavassori, in cerca di preziosi punti Atp oltre oceano su una superficie in cui ha dimostrato di poter far bene.

Al vincitore, oltre a 80 punti per il ranking Atp, andrà un assegno da 6.190 euro. Ecco nel dettaglio la suddivisione di premi e punti turno dopo turno.

PRIMO TURNO: 225 euro (0 punti)

SECONDO TURNO: 450 euro (3 punti)

TERZO TURNO: 730 euro (7 punti)

QUARTI DI FINALE: 1.260 (15 punti)

SEMIFINALE: 2.160 euro (29 punti)

FINALISTA: 3.650 euro (48 punti)

VINCITORE: 6.190 euro (80 punti)

