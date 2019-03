Race to Mef Challenger 2019: ecco il calendario

Un circuito per mettere in palio wild card per alcune tappe italiane del Challenger Tour. Questo l’obiettivo dei tornei Race to MEF Challenger, novità del 2019 tennistico pronta a partire con il primo evento in programma dal 10 al 19 aprile presso il Circolo Tennis Francavilla al Mare. Nella settimana antecedente agli Internazionali di Tennis d’Abruzzo si giocherà dunque il primo torneo organizzato da MEF Tennis Events: chi vince avrà diritto a un posto nel tabellone principale di una competizione che ha visto negli ultimi anni gareggiare astri nascenti del calibro di Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud.

Dall’Abruzzo alla Puglia, con il secondo torneo Race to MEF Challenger che si giocherà allo Sporting Club San Severo dal 2 al 9 giugno: in palio un invito per la prima edizione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, in programma dal 17 al 23 giugno presso il Tennis Club President. Pochi giorni dopo sarà Terni ad ospitare la terza settimana della Race to MEF Challenger, con il torneo di qualificazione (in programma dal 29 al 6 giugno) per gli Internazionali di Tennis “Città di Perugia” , altro Challenger Atp.

Quarta location sarà il Tozzona Tennis Park già sede degli Internazionali di Imola, torneo Itf femminile con un montepremi di 25.000 dollari. Lo staff guidato da Massimiliano Narducci ha voluto raddoppiare l’impegno e ospitare il tennis maschile con il torneo del 20-27 luglio che regalerà al vincitore una wild card per il Challenger Atp che si disputerà dal 19 al 25 agosto in luogo ancora da ufficializzare.

Per iscriversi ai tornei Race to MEF Challenger è necessario compilare il form online collegandosi al sito http://www.meftennisevents.it/race-to-mef-challenger/

CALENDARIO 2019:

10-19 Aprile 2019 RACE Francavilla al Mare (CH) [WC ATP Challenger Francavilla al Mare]

22-28 Aprile 2019 ATP Challenger Internazionali di Tennis d’Abruzzo

2-9 Giugno 2019 RACE San Severo (FG) [WC ATP Challenger Parma]

17-23 Giugno 2019 ATP Challenger Internazionali di Tennis Emilia Romagna

29 Giugno – 6 Luglio 2019 RACE Terni (TR) [WC ATP Challenger Perugia]

8-14 Luglio 2019 ATP Challenger Internazionali di Tennis “Città di Perugia”

20-27 Luglio 2019 RACE Imola (BO) [WC ATP Challenger (Location TBC)]

19-25 Agosto 2019 ATP Challenger Internazionali di Tennis (Location TBC)

© riproduzione riservata