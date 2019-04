BNL Chieti 2019, Alice Matteucci e Davide Pontoglio volano al Foro Italico

Chieti, 15 aprile 2019. Alice Matteucci e Davide Pontoglio strappano il pass per le prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2019. Nella serata di ieri a Chieti, sulla terra rossa al coperto del circolo tennis di Piana Vincolato, dove si e’ stati costretti a giocare a causa delle avverse condizioni meteo, la ventitreenne pescarese ed il ventisettenne bresciano hanno prevalso nelle due finali che li hanno visti opposti rispettivamente all’altoatesina Verena Hofer ed al toscano Walter Trusendi. Alice Matteucci, seppur reduce da un lungo stop per via di un infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi dallo scorso mese di ottobre, ha vinto in scioltezza la prima partita con il punteggio di 6-2. Nel secondo set e’ stata battaglia ma sul 5-5 la maggior esperienza e l’elevato tasso tecnico dell’ex n.311 del ranking mondiale femminile hanno finito per fare la differenza nel 7-5 conclusivo. Un successo, quello della Matteucci, che ha ripagato in pieno la delusione per la prematura uscita di scena dei due tennisti abruzzesi di maggior rango, Gianluca Di Nicola e Giorgio Ricca. A dire il vero, negli ottavi di finale, ad estromettere il giocatore di Avezzano era stato proprio il coetaneo rosetano, bravi ad imporsi con il punteggio di 6-3 7-5 al termine di un match decisamente tirato.

La finale maschile ha regalato momenti di grande tennis tenendo per oltre due ore e trenta minuti il pubblico con il fiato sospeso. Alla fine si e’ imposto il lombardo Davide Pontoglio per 6-3 2-6 6-4, che anche grazie ad una straordinaria carica agonistica ha avuto la meglio su un Trusendi (ex n. 299 del ranking mondiale) che non si e’ mai dato per vinto e che si e’ fatto apprezzare per I suoi recuperi e per alcuni lampi di classe cristallina. Più che soddisfatto il presidente del circolo tennis Chieti, Ennio Marianetti, che durante la cerimonia di premiazione ha voluto rimarcare la correttezza dei giocatori e la sinergia con la Federtennis (presente il presidente del Comitato regionale Luciano Ginestra) e la grande collaborazione ricevuta dagli ufficiali di gara (in primis il Fiduciario unico regionale Marcello Padovano). “Siamo felici di aver ospitato una manifestazione di alto livello come questo Open di prequalificazione agli Internazionali – ha affermato Marianetti – un torneo che ha visto impegnati atleti di diversa caratura tecnica ma tutti animati da una grande passione per il tennis. Abbiamo fatto del nostro meglio per far sentire a casa gli atleti che venivano da fuori e pensiamo di esserci riusciti. Ringrazio anche gli sponsor che ci hanno consentito curare al meglio un torneo non facile da organizzare e la federazione che ci ha dato fiducia e sostegno. Un grazie poi ai finalisti che hanno dato vita ad uno spettacolo davvero entusiasmante”. Raggiante la Matteucci a fine gara. “Potrebbe apparire banale dire che mi sono sentita a casa – ha dichiarato – ma nello sport nulla e’ scontato. Ogni volta che gioco in questo circolo avverto sempre ottime sensazioni. L’accoglienza di Ennio Marianetti e dei suoi collaboratori e’ stata fantastica ed io ne ho approfittato per ritrovare il mio tennis dopo un periodo che spero di essermi lasciata alle spalle. Grazie a tutti”. Stanco ma felice l’inesauribile Pontoglio che ha stupito tutti ancora una volta grazie al suo tennis grintoso “Ho giocato diverse volte al Foro Italico – ha detto Pontoglio – ma arrivarci dopo giocato a Chieti, in un ambiente davvero speciale, mi inorgoglisce e mi da’ ulteriori stimoli in vista di questo prestigioso impegno”.