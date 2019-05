Federico Luzzi Onlus Fedelux, in vendita su eBay gli articoli firmati dai campioni

È ufficialmente aperta la vendita degli articoli Fedelux autografati dai Campioni del Tennis nel portale di eBay Aste di Beneficenza.Giuseppe Compare, volontario Fedelux dal 2009 e presente al Foro Italico per il decimo anno di fila, ha incontrato tennisti del calibro di Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem, Key Nishikori, Juan Martin Del Potro e tanti altri, facendo autografare alcuni articoli come maglie e cappellini che sono da subito disponibili nella pagina “AIL_Federico_Luzzi_Onlus_ Fedelux” su eBay.

“È molto emozionante quando si ha la possibilità di incontrare questi tennisti – dichiara Giuseppe – vedere la loro disponibilità e gentilezza nei confronti miei e dell’associazione mi riempie di gioia e soddisfazione”. “Questa vetrina su eBay, Aste di Beneficenza, proietta gli articoli in tutto il mondo. Lo scorso anno la maggior parte degli articoli è stata venduta nei paesi orientali come Giappone, Taiwan e Indonesia, il cui incasso è stato di 2000€. Quest’anno punto ancora più in alto. Vorrei ringraziare (oltre ai tennisti nominati precedentemente) Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Simona Halep, i fratelli Bob e Mike Bryan, Jan-Lennard Struff, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, i responsabili della Joma per la maglia autografata da Marco Cecchinato, Alberto Bresci dell’Hydrogen ed infine (last but not least), il Manager Corrado Tschabuschnig che rende possibile tutto questo garantendomi la presenza al Foro Italico”.

Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, Presidente Onorario di Associazione Fede Lux e Consigliere di Ail Arezzo Federico Luzzi Onlus, dal 2009 al 2015 sempre presente personalmente al Foro Italico, da alcuni anni ha delegato totalmente il fido volontario Giuseppe Compare. “Giuseppe è ormai per la famiglia di Federico non più solo un fedele collaboratore, è una persona cara per la dedizione che ha così a lungo riservato alla causa benefica che portiamo avanti dal 2009 dopo la tragica scomparsa di Federico Luzzi. Il mondo del Tennis ci ha seguito con affetto e i big hanno sempre collaborato autografando volentieri i gadget il cui ricavato negli anni è stato non solo economicamente significativo, ma anche simbolico per la memoria del tennista prematuramente scomparso per leucemia nel 2008. Siamo grati ai giocatori e coach che si sono resi disponibili, ma la nostra gratitudine e rispetto è per l’enorme pazienza che Giuseppe ha messo in campo ogni giorno durante tutto il torneo per ottenere i preziosi “trofei” che trovate all’asta su ebay “.

Qui potete trovare il link: https://www.ebay.it/usr/ail_federico_luzzi_onlus_fedelux

Il ricavato andrà a finanziare il servizio domiciliare medico per i malati di leucemia della sezione AIL Arezzo Federico Luzzi ed il progetto AIL-GIMEMA per la ricerca.

(Sito AIL Arezzo: http://ailarezzo.it/ )

© riproduzione riservata