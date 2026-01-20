Australian Open 2026: le figlie di Federer in tribuna per Sinner-Gaston

L’Australian Open di Jannik Sinner è iniziato ufficialmente con il match di primo turno contro Hugo Gaston. Il numero 2 del mondo, dopo l’esibizione in Corea del Sud con Carlos Alcaraz e quella di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime, si è ritrovato sulla Rod Laver Arena per il debutto nello Slam australiano contro il francese.

Nel box dell’azzurro era presente il team al completo, ma sugli spalti non sono mancate presenze speciali. Tra il pubblico, infatti, sono state inquadrate anche Myla Rose e Charlene Riva, le due figlie di Roger Federer. Ormai sedicenni, le gemelle hanno seguito il padre nella trasferta australiana, dove l’ex numero uno del mondo ha partecipato a un’esibizione insieme a Rafter, Agassi, Hewitt e Barty. Rimaste a Melbourne, Myla e Charlene non hanno perso l’occasione di assistere dal vivo al match di Sinner, attirando inevitabilmente l’attenzione delle telecamere sugli spalti.