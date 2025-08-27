Us Open 2025, ritiro Draper: cosa succede con le scommesse

Non si giocherà il match tra Jack Draper e Zizou Bergs, valevole per il secondo turno dello Us Open 2025. Il tennista britannico ha infatto dato forfait prima dell’inizio della partita in programma domani a causa dell’infortunio al braccio che si porta dietro da qualche settimana. Brutto colpo per Draper, che a New York difendeva la semifinale dello scorso anno e perderà punti e posizioni in classifica. Colpo di fortuna per Bergs, ora al terzo turno. Cosa succede per chi aveva giocato la partita? Per quel che concerne le scommesse, visto che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita.