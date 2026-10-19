ATP 250 Lione 2026: Kouame viaggia forte, Sonego cade ancora

Lorenzo Sonego cade al primo turno dell’ATP 250 di Lione 2026 sotto ai colpi di un ottimo Moise Kouame: 7-6(2) 6-4 in 1 ora e 51 minuti. Il classe 2009 francese gioca una partita tatticamente ordinata e con le idee chiare. Sonego complessivamente offre una buona prestazione, ma viene meno nei momenti decisivi. Nel primo set, ad esempio, il torinese cala di rendimento al servizio durante il tie-break, cedendo per 7-2. Nel secondo parziale, invece, Sonego manca due palle break e poi cede il servizio nel peggiore dei modi: doppio fallo sul 30-40 3-3. Kouame al secondo turno sfiderà Lorenzo Musetti, che ha vinto il derby contro Matteo Arnaldi (6-1 6-4).

Il 2026 del classe ’95 rimane inferiore alle aspettative: due vittorie consecutive sono arrivate solo a Wimbledon e all’ATP 250 di Winston-Salem. Nel corso della stagione, Sonego ha subìto anche un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi da dopo l’Australian Open fino ad aprile. Negli ultimi 60 giorni, l’italiano ha vinto solo tre partite. A novembre scadranno i punti della semifinale ottenuta all’ATP 250 di Metz 2025, così come quelli degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. Un bottino da 200 punti che, se non compensato, potrebbe far precipitare Sonego fuori dalla Top 100 per la prima volta dal 2019.