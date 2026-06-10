WTA 500 di Berlino: Serena Williams giocherà il doppio con Karolina Muchova

Serena Williams dovrà trovare una strada alternativa per proseguire quella che, nonostante le sue stesse smentite, sembrerebbe davvero una preparazione a Wimbledon. Farà infatti coppia con la numero 10 del mondo Karolina Muchova al WTA 500 di Berlino. La ceca è alla ricerca di migliori sensazioni dopo l’inaspettata sconfitta la terzo turno del Roland Garros 2026, e per farlo deve rompere un tabù: non vince una partita a Wimbledon dal 2021, quando raggiunse i quarti di finale (peraltro per la seconda volta consecutiva). Quale consigliera migliore della 7 volte campionessa in singolare e 6 volte in doppio?

Dopo il felice esordio al WTA 500 del Queen’s in doppio con Victoria Mboko, per Serena è dunque già il momento di cambiare pagina: purtroppo la canadese si è dovuta ritirare dalle competizioni almeno per questa settimana in seguito all’infortunio sofferto nel suo match di singolare.