ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026, Majchrzak vince il primo titolo della sua carriera: battuto De Minaur

Kamil Majchrzak si incorona campione all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026. Reduce dal successo in semifinale su Daniil Medvedev, il tennista polacco ha superato in finale la seconda testa di serie del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 2-6 7-6(5) dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per il numero 76 del mondo si tratta del primo titolo della carriera a livello di circuito maggiore.
Dopo aver conquistato il primo set grazie al break del secondo game, Majchrzak subisce la reazione di De Minaur nelle battute iniziali della seconda frazione. L’australiano cambia passo dal 2-2 riuscendo a mandare la partita al terzo con una serie di quattro giochi consecutivi. In campo con una vistosa fasciatura, nel terzo set il polacco soffre nei propri turni di battuta ma va avanti di un break sul 4-3. De Minaur trova però l’immediato controbreak prima di arrivare al tie-break, dove è comunque il polacco a spuntarla per 7 punti a 5.