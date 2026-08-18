Cincinnati, Nakashima supera Medvedev e conferma il suo ottimo momento di forma

Brandon Nakashima supera Daniil Medvedev e continua il suo momento d’oro sul cemento nordamericano. Dopo aver perso il primo parziale al tie-break per 7-3, lo statunitense ribalta la partita imponendosi 7-6(4), 6-1 nei due set successivi e stacca il pass per il turno successivo del Masters 1000 di Cincinnati. Decisivo anche il sangue freddo nei momenti più delicati: lo statunitense ha infatti annullato tre match point a Medvedev prima di completare la rimonta.

Il classe 2001 sta confermando un ottimo livello di tennis in questa fase della stagione. Dopo la semifinale dell’ATP 500 di Washington, persa contro Taylor Fritz, e soprattutto la finale del Masters 1000 di Montreal, persa contro Ben Shelton, Nakashima continua a convincere anche a Cincinnati. Dopo il successo all’esordio contro il connazionale Aleksandar Kovacevic, arriva ora una vittoria importante contro un avversario del calibro di Medvedev.

Il russo, campione a Cincinnati nel 2019, continua invece a faticare nel trovare continuità e il livello di tennis dei suoi giorni migliori. Una situazione già emersa a Montreal, dove era uscito all’esordio contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Contro Nakashima, Medvedev ha pagato soprattutto i numerosi errori, come quelli al servizio: ben 10 i doppi falli commessi, contro l’unico dello statunitense.

Anche Nakashima però ha concesso qualcosa, come ad esempio le sole 3 palle break convertite su 12. Una partita caratterizzata da diversi errori da entrambe le parti, ma nella quale lo statunitense ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, soprattutto dopo aver perso il primo set.

Nakashima si riscatta così anche dopo la sconfitta subita in doppio insieme a Robert Cash contro la coppia formata da Austin Krajicek e Nikola Mektić. Per il finalista di Montreal prosegue il percorso a Cincinnati con sensazioni molto positive: il livello mostrato finora lascia ben sperare anche in vista degli US Open.

Agli ottavi di finale Nakashima affronterà ora il portoghese Nuno Borges, in un’altra sfida importante per dare continuità al suo ottimo momento sul cemento nordamericano.