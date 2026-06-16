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Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic con Sinner in diretta tv su SuperTennis

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Jannik Sinner esulta al Masters 1000 di Madrid
Jannik Sinner - Foto David Canales SOPA_SIPA

Il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026 avrà come principale motivo d’interesse la presenza di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo sarà l’unico torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon, aumentando ulteriormente la curiosità attorno alla prestigiosa esibizione.  L’evento si svolgerà tra il 23 e il 27 di giugno all’Hurlingham Club di Londra e vedrà tra i suoi protagonisti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In virtù della massiccia presenza azzurra – ci sarà anche Flavia Pennetta tra le Legends del torneo – SuperTennis trasmetterà tutto il torneo sui propri canali (numero 64 del digitale terrestre e numero 212 di Sky).

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