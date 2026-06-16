Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic con Sinner in diretta tv su SuperTennis

Il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026 avrà come principale motivo d’interesse la presenza di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo sarà l’unico torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon, aumentando ulteriormente la curiosità attorno alla prestigiosa esibizione. L’evento si svolgerà tra il 23 e il 27 di giugno all’Hurlingham Club di Londra e vedrà tra i suoi protagonisti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In virtù della massiccia presenza azzurra – ci sarà anche Flavia Pennetta tra le Legends del torneo – SuperTennis trasmetterà tutto il torneo sui propri canali (numero 64 del digitale terrestre e numero 212 di Sky).