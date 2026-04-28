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Masters 1000 Madrid 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 29 aprile con Sinner in campo

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner a Miami nel 2026
Jannik Sinner - Foto hoo-me.com/MediaPunch/Shutterstock

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 29 aprile del Masters 1000 di Madrid 2026. Torna in campo Jannik Sinner, che scenderà in campo sul Manolo Santana per il suo match di quarti di finale. Niente giorno di riposo per il numero uno del mondo, che martedì ha sconfitto in due set Cameron Norrie.

DOVE SEGUIRE IL MATCH DI SINNER

IL PROGRAMMA COMPLETO

MANOLO SANTANA STADIUM

ore 13.00 – Pliskova vs Potapova
non prima delle 16.00 – (1) Sinner vs (WC) Jodar/Kopriva
non prima delle 20.00 – (26) Kostyuk vs (13) Noskova
non prima delle 21.30 – (21) Fils vs (11) Lehecka

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