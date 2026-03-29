Jannik Sinner vince Miami: prossimo torneo, quando torna in campo

Quando torna in campo Jannik Sinner dopo il trionfo nel Masters 1000 di Miami e qual è il suo prossimo torneo? L’azzurro ha sconfitto nell’atto conclusivo Jiri Lehecka e ha completato il Sunshine Double, diventando l’ottavo tennista uomo a riuscirci e il primo da Roger Federer nel 2017. Sono dodici le vittorie consecutive per l’azzurro, capace di firmare una storica doppietta senza perdere neppure un set.

Jannik Sinner prossimo torneo: quando gioca

Il prossimo torneo di Jannik Sinner sarà il Masters 1000 di Monte-Carlo. L’azzurro è iscritto anche in doppio insieme a Zizou Bergs, ma non ha ancora confermato la sua presenza. D’altronde l’evento è in programma dal 5 al 12 aprile e, considerando il viaggio per tornare in Europa, Sinner avrebbe meno di una settimana per prepararlo.