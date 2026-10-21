Banca Mediolanum Florence Open, la pioggia ferma il programma: Milev elimina Giustino

Il maltempo condiziona il mercoledì del Banca Mediolanum Florence Open, ma non ferma lo spettacolo sulla terra rossa del Match Ball Firenze Country Club. A Bagno a Ripoli, la pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare più volte l’inizio degli incontri, cancellando quasi interamente il programma di giornata. L’unica sfida portata a termine è stata la conclusione del confronto tra la seconda testa di serie Lorenzo Giustino e il qualificato bulgaro Yanaki Milev, che ha firmato una sorpresa importante eliminando uno dei favoriti del torneo. Per il resto, l’attenzione si sposta su un giovedì ricchissimo, con tutti gli ottavi di finale del singolare e il primo turno del doppio in calendario.

La sfida tra Giustino e Milev, sospesa martedì per oscurità sul punteggio di 6-1 5-4 in favore del bulgaro, è ripresa soltanto nel pomeriggio, poco prima delle 16, dopo una lunga attesa e una breve comparsa del sole. Il campano ha provato a ribaltare l’inerzia del match facendo valere la propria esperienza e conquistando il secondo set al tie-break, dominato per 7 punti a 1 dopo essere stato sotto 2-0.

Nel terzo parziale, tuttavia, è tornato a imporsi il tennis aggressivo e concreto di Milev. Il ventiduenne di Plovdiv ha trovato il primo allungo fino al 3-1, è stato raggiunto sul 3-3, ma ha poi cambiato nuovamente marcia, mettendo a segno una serie di vincenti e chiudendo sul 6-1 6-7 6-3. A suggellare il successo, una volée di diritto e il segno della croce: un’esultanza che ha accompagnato la qualificazione agli ottavi e l’eliminazione di uno dei nomi più attesi del tabellone.

Per Milev, numero 535 del ranking ATP, si tratta di uno dei risultati più importanti della carriera, arrivato al termine di un periodo particolarmente positivo. Il bulgaro, allenato dal padre Milko, aveva già impressionato nelle qualificazioni, superando due turni per guadagnarsi un posto nel tabellone principale. I risultati recenti confermano la sua crescita: negli ultimi quattro tornei disputati ha raggiunto una finale Challenger nella sua Plovdiv e una semifinale a Palermo.

Il suo percorso a Firenze si inserisce in un dato significativo: tutti e cinque i giocatori provenienti dalle qualificazioni che hanno esordito nel tabellone principale sono riusciti a vincere, compreso il vincitore del derby tra qualificati. Un en plein che conferma quanto il torneo sia aperto e imprevedibile.

Agli ottavi, Milev affronterà l’azzurro Filippo Romano, uno dei cinque italiani ancora in corsa nel singolare. Per il ligure sarà un’occasione importante per proseguire il cammino in un torneo che sta regalando sorprese a ogni turno.

Giovedì il Banca Mediolanum Florence Open tornerà in campo con un programma particolarmente intenso: sono previste tutte le sfide degli ottavi di finale del singolare e gli incontri del primo turno del doppio. Si comincia alle ore 10, su tre campi, con ingresso gratuito al pubblico.

Sul Centrale si partirà con il derby romagnolo tra Federico Bondioli e Francesco Forti. Successivamente toccherà ai due protagonisti toscani: il lucchese Michele Ribecai affronterà la quinta testa di serie Max Houkes, mentre il padrone di casa Samuele Pieri, fiorentino che si allena proprio al Match Ball Firenze Country Club, se la vedrà con l’austriaco Sandro Kopp.

Dopo un mercoledì quasi interamente cancellato dalla pioggia, l’obiettivo sarà recuperare il programma e riportare il tennis al centro della scena. Con cinque italiani ancora in gara e un tabellone sempre più incerto, il Challenger fiorentino si prepara a vivere una giornata decisiva per la corsa ai quarti di finale.