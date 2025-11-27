Challenger: Giustino ko per infortunio a Maia, Dalla Valle si ferma al secondo turno ad Atene

Settimana amara per i colori italiani nel circuito Challenger. Ad Atene, Enrico Dalla Valle (n. 472 ATP) si arrende al secondo turno del torneo CH50. L’azzurro viene sconfitto dalla testa di serie n. 5, il rappresentante della Costa d’Avorio Eliakim Coulibaly (n. 324 ATP), con il punteggio di 6-1 7-5. Una partita complicata, soprattutto nella prima frazione, in cui Dalla Valle non è mai riuscito a entrare davvero in ritmo.
Non va meglio a Maia, dove nel Challenger 100 Lorenzo Giustino, testa di serie n. 7 del torneo (n. 208 ATP), è costretto al ritiro a causa di un problema alla schiena, rimasta improvvisamente bloccata. L’azzurro abbandona l’incontro sul 4-6 4-3 in favore dello slovacco Andrej Martin (n. 393 ATP), interrompendo così una settimana che si era aperta con buone sensazioni.
Per Giustino si chiude comunque un’ottima annata: il giocatore napoletano è tornato al successo in un Challenger, a Monastir, sei anni dopo la sua prima affermazione ad Almaty (Kazakistan), e con ogni probabilità si presenterà a inizio 2026 alle qualificazioni dell’Australian Open, forte dei progressi mostrati nel corso della stagione.