Challenger L’Aquila 2019, Collarini vola in semifinale: “Felicissimo della vittoria”

C’è ancora un po’ di Italia agli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup. Andrea Collarini elimina Francisco Cerundolo in un match al cardiopalma concluso con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(6) in 2 ore e 7 minuti di gioco e approda in semifinale al Challenger targato MEF Tennis Events. Un incontro entusiasmante interrotto per pioggia all’inizio del secondo set e disputato su due superfici, in cui il mancino classe ’92 ha annullato 3 match point consecutivi prima di trionfare.

Collarini: “In semifinale ci sarà da lottare” – Nato a New York, argentino di nazionalità e italiano di passaporto (il trisavolo era di Garlasco), Collarini ha raccontato le proprie emozioni al termine della sfida: “Sono partito male sulla terra rossa, il campo era molto pesante a causa della pioggia degli ultimi giorni. Una volta trasferiti sull’erba indoor ho trovato, ovviamente, condizioni di gioco totalmente differenti. Mi sentivo tranquillo, non avevo molto da perdere. Conquistato il secondo set, il match è diventato una battaglia: sono felicissimo di aver vinto annullando 3 match point al tie-break”. Poi la riflessione in vista della semifinale contro Carlos Taberner: “Lo conosco, la terra è la sua superficie preferita. È forte, ci sarà sicuramente da lottare”.

Taberner: “Nessun obiettivo di classifica” – Taberner che ha aperto la giornata con il successo ai danni di Aleksandar Vukic con un netto 6-3 6-1 in appena 51 minuti di gioco: “Non mi aspettavo una vittoria così agevole. Ho affrontato un avversario con un gran servizio che veniva da ottime prestazioni. Inoltre la pioggia ha reso il campo diverso rispetto ai match precedenti: sono contento di aver raggiunto la semifinale”. In conclusione gli obiettivi per il prosieguo della stagione: “Non mi pongo traguardi in termini di classifica. Ogni volta che scendo in campo il mio obiettivo è vincere quel determinato match. Mi sento molto bene in questo periodo (due semifinali Challenger nell’ultimo mese, ndr) e posso dire soltanto che farò del mio meglio per concludere la stagione nel migliore dei modi”. Andrea Collarini contro Carlos Taberner sarà dunque una delle semifinali degli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup, un torneo straordinario entrato nel cuore di appassionati e addetti ai lavori.

© riproduzione riservata