Coppa Davis 2026, sorteggiate le sfide di primo turno: tabellone e accoppiamenti

Quest’edizione della Coppa Davis non è ancora volta al termine, tuttavia sono già stati sorteggiati gli incontri di primo turno per il prossimo anno. L’unica squadra già certa di un posto alle Final 8 di Bologna è l’Italia, in quanto paese ospitante. È invece esentata dall’impegno di febbraio la Spagna, che in quanto finalista scenderà in campo direttamente a settembre e dovrà vincere un solo confronto (invece che due, come tutte le altre nazionali) per volare alle Finals. Per quanto riguarda la formula, si gioca al meglio dei cinque match (due singolari, poi il doppio e infine gli altri due singolari) con incontri al meglio dei tre set.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI COPPA DAVIS 2026

Si tratta di mini-tabelloni da quattro (tre, nel caso della Spagna) in cui le due formazioni che vinceranno il proprio tie si sfideranno poi a settembre in un confronto da dentro o fuori. Esattamente come accade nel calcio con le qualificazioni europee ai Mondiali, è prevista prima una semifinale e poi una finale.

In maiuscolo la nazione che giocherà in casa

Spagna bye

CILE vs Serbia

GERMANIA vs Perù

Danimarca vs CROAZIA

Australia vs ECUADOR

NORVEGIA vs Gran Bretagna

Belgio vs BULGARIA

GIAPPONE vs Austria

Olanda vs INDIA

COREA DEL SUD vs Argentina

Usa vs Ungheria

Svezia vs CECHIA

FRANCIA vs Slovacchia

Brasile vs CANADA