Italia in finale di Coppa Davis: a che ora domenica si gioca la finale?

L’Italia è per il terzo anno consecutivo a giocarso il titolo alle Finals di Coppa Davis 2025, questa volta a Bologna dopo i successi di Malaga. No Sinner, no Musetti, no problem per gli azzurri di Filippo Volandri, che dopo aver dominato l’Austria si sono sbarazzati facilmente anche del Belgio di Collignon e Bergs in semifinale. Ora Berrettini e Cobolli attendono di conoscere i nomi dei loro avversari: domani l’altra semifinale tra Spagna e Germania. La finale, invece, si disputerà domenica 23 novembre. L’inizio del programma è previsto per le ore 15:00, quando avrà inizio il primo singolare, seguito dal secondo e poi – in caso di necessità – dall’eventuale doppio.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

TABELLONE: ACCOPPIAMENTI E RISULTATI

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

REGOLAMENTO E FORMAT

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

DOVE VEDERE LA FINALE DI COPPA DAVIS IN TV

La finale di Coppa Davis sarà trasmessa su Rai 1 e su SuperTennis, oltre che in streaming su su RaiPlay, SuperTennis Tv e SuperTennix.