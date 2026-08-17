Coppa Davis, i convocati della Spagna: out Alcaraz, spazio a Jodar e Merida

La Spagna si prepara alla sfida di Coppa Davis del 19 e 20 settembre, che si disputerà sulla terra rossa in Cile. La finalista dell’ultima edizione, battuta dall’Italia a Bologna, si affida a una squadra che punta forte sulla nuova generazione.

Tra i convocati spicca Rafael Jódar, al suo esordio nella competizione, insieme a Daniel Mérida. Nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz, la Spagna può contare su diversi giovani che si stanno mettendo in mostra in questa parte di stagione, come proprio Jódar e Mérida. A completare la squadra ci saranno Jaume Munar, Martín Landaluce e Pedro Martínez.

Il programma prevede sabato 19 settembre, dalle 18 italiane, i primi due singolari. Domenica 20, dalle 17, sarà invece il turno del doppio e degli eventuali incontri decisivi.

I convocati della Spagna:

– Rafael Jódar

– Daniel Mérida

– Jaume Munar

– Martín Landaluce

– Pedro Martínez