Aldo Cristadoro (CEO Excellera Intelligence): “Sinner è coerenza, lo paragono a Moser e Maldini” (VIDEO)

“Jannik Sinner è un personaggio unico e incredibile. Trascina gli italiani sia in campo che fuori dal campo, è coerenza e dedizione”. Aldo Cristadoro, CEO di Excellera Intelligence, ha raccontato al direttore di Spazio Tennis, Alessandro Nizegorodcew, il particolare studio effettuato dal suo Osservatorio dello Sport, a riguardo della reputazione degli sport e dei campioni che lo rappresentano nel nostro paese.

“Sinner fa del culto del lavoro uno dei suoi tratti di immagine. Come personaggio è molto diverso rispetto ad altri storici campioni dello sport italiano come Alberto Tomba e Valentino Rossi. Loro due sono più estrosi e istrionici, Sinner si può paragonare a Francesco Moser e Paolo Maldini in quanto campioni apprezzati a prescindere e per livello di storia raccontata – afferma Cristadoro – Lui si è sempre mostrato legato alla famiglia e alle sue radici oltre che aver dimostrato sempre una correttezza sorprendente nei confronti degli avversari. Il suo valore reputazionale lo rende in qualche modo inattaccabile”.

“Inoltre, ha proseguito il CEO di Excellera Intelligence in questa lunga intervista che trovate in video alla fine di questo articolo, Sinner è la punta di diamante di un movimento che ha avvicinato tantissimi appassionati. Il suo rapporto con gli italiani è costruito anche sulle sconfitte, se avesse fatto il Grande Slam forse non sarebbe così amato perché alla lunga stravincere può togliere qualcosa al racconto. Il tennis ha seminato bene per rimanere uno degli sport più amati dagli italiani. Si potrebbe lavorare sul seguito dei giovanissimi e sulla percezione che ancora dà di sé come uno sport elitario”.