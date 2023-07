Decolla la nuova edizione dell’ATV Tennis Open

Sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo è iniziata la 13ª edizione dell’ATV Tennis Open. Da lunedì 10 a domenica 16 luglio il prestigioso club capitolino ospiterà il torneo Internazionale di Tennis Femminile ITF con $60.000 di montepremi. Le danze si sono aperte con le qualificazioni, condite dalla grande presenza in campo delle italiane. Jennifer Ruggeri, Arianna Zucchini, Federica Di Sarra, Anastasia Abbagnato e Eleonora Alvisi sono alcune delle giocatrici che hanno staccato il biglietto per il turno decisivo del tabellone cadetto. Tra i tanti addetti ai lavori che hanno assistito alla prima giornata di gara, era sugli spalti anche Vittorio Magnelli, Direttore Tecnico Nazionale Settore Femminile FITP e Responsabile del CTN di Formia. Nel tardo pomeriggio si è poi svolto il sorteggio del tabellone principale, dove la spagnola Jessica Bouzas Maneiro guida il seeding.

Magnelli osserva le azzurre del futuro – “L’ATV Tennis Open è un torneo organizzato benissimo da questo circolo e siamo accolti ogni anno in modo stupendo. Le atlete vengono sempre volentieri e nell’albo d’oro ci sono grandi tenniste: sarà una bella settimana”. Vittorio Magnelli, Direttore Tecnico Nazionale Settore Femminile FITP e Responsabile del CTN di Formia, ha speso parole al miele per il Circolo Antico Tiro a Volo e la sua rassegna giunta alla tredicesima edizione. Già dalla prima mattina Magnelli ha potuto assistere ai match delle ragazze italiane, sempre più numerose negli eventi di questo livello: “Rispetto alle scorse stagioni abbiamo sempre più giocatrici nei tornei. Dobbiamo dare atto alla FITP che sta investendo tanto sul femminile e per questo voglio ringraziare il consiglio direttivo della Federazione”. Le wild card per il main draw sono state assegnate a Diletta Cherubini, Laura Mair, Dalila Spiteri e Lisa Pigato.

Nove italiane nel tabellone principale – In attesa di scoprire quante italiane riusciranno a superare lo scoglio delle qualificazioni, sono già nove le atlete di casa presenti in main draw. Nel tabellone guidato dalla prima testa di serie Jessica Bouzas Maneiro, impegnata all’esordio contro la brasiliana Gabriela Ce, l’italiana più alta in classifica è la numero tre del seeding Nura Brancaccio. Quest’ultima aprirà il torneo con il derby contro Matilde Paoletti, altra protagonista attesissima sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo. Nella parte alta Diletta Cherubini e Camilla Rosatello attenderanno delle qualificate. La palermitana Giorgia Pedone, già finalista di un $60.000 in stagione, aprirà la sua avventura contro la turca Çağla Büyükakçay. Quest’ultima si propone sulla carta come una delle possibili rivelazioni dell’edizione 2023 dell’ATV Tennis Open.

