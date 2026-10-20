Binaghi sulle Next Gen ATP Finals: “Cinà uno dei favoriti. Assegneremo una wildcard a un altro azzurro”

In occasione della presentazione delle Next Gen ATP Finals, al via dal 9 al 13 dicembre 2026, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Angelo Binaghi ha parlato ai microfoni di SuperTennis direttamente dal Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria, sede della conferenza del 20 ottobre. Il protagonista del torneo, per quanto riguarda il tennis azzurro, sarà Federico Cinà, attuale numero 135 del mondo e quarto nella Race con 401 punti guadagnati nel corso della stagione. Binaghi ha parlato proprio del siciliano, prima di annunciare l’assegnazione di una wildcard a un altro italiano per partecipare al torneo, quest’anno tornato in Italia dopo il quinquennio 2017-2022 di Milano.

Le parole di Binaghi

“La dimensione del nostro tennis è chiara a tutti ormai. Quando entriamo in campo, l’obiettivo è arrivare fino in fondo e questo deve valere anche per la categoria Next Gen. C’è questo ragazzo numero 4 della Race che dovrebbe essere uno dei favoriti. È di Palermo, quindi avrà anche il tifo degli appassionati siciliani. Insieme a lui ci sarà sicuramente un altro giocatore perché abbiamo la possibilità di assegnare una wildcard a un altro giovane. Sarà un grande spettacolo e noi saremmo lì a tifare” le parole del presidente FITP, pronto a compiere un altro passo importante per il tennis italiano e per la Calabria, regione che negli anni ha ospitato grandi eventi come la finale di Fed Cup del 2009 tra Italia e Stati Uniti e ben tre sfide di Coppa Davis (1972, 1983 e 2002).