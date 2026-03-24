Masters 1000 Miami 2026: Mensik si ferma al terzo turno e scivola fuori dalla Top 20

Jakub Mensik si è fermato al terzo turno del Masters 1000 di Miami 2026. Il vincitore dell’edizione 2025 del torneo americano, dopo aver sofferto con l’australiano Walton (n.85 ATP) all’esordio, si è arreso al tie-break del terzo set a Frances Tiafoe. 7-6(4) 4-6 7-6(11) in quasi tre ore di lotta il punteggio che ha premiato il padrone di casa, che è riuscito a spuntarla d’esperienza, neutralizzando i 22 ace (73% di prime con l’83% di resa) del giovane ceco. Il 20enne di Prostejov da lunedì scivolerà piuttosto indietro in classifica ATP: dalla fine del torneo uscirà dalla Top 25 con più di dieci posizioni perse nel ranking.

IN DIFESA SU TERRA

La terra non è la superficie di Mensik, che ha ottenuto i suoi migliori risultati in carriera solo sul cemento. Nel 2025 l’unico acuto sul lento è arrivato nel Masters 1000 di Madrid, non a caso unico torneo sulla terra con condizioni secche e rapide, con il ko nei quarti di finale per mano di Francisco Cerundolo. Assente al Masters 1000 di Monte-Carlo e fuori agli ottavi agli Internazionali d’Italia, l’obiettivo del sarà essere testa di serie al Roland Garros. Nel 2025 Mensik si presentava a Parigi da testa di serie numero 19, grazie al titolo a Miami, e veniva eliminato al secondo turno dal numero 200 del mondo Rocha. Per il ceco sarà vitale racimolare qualche buon risultato su terra in modo da non uscire dai top seed del secondo Slam della stagione.